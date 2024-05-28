Удар по Одесі: експерт розповів про цікаву деталь атаки РФ

Окупаційні війська Росії вдень 28 травня знову атакували Одесу під час повітряної тривоги. У місті пролунали вибухи. Як розповів військовий експерт Олександр Коваленко, по Одесі було застосовано дві балістичні ракети 9М723 ОТРК "Іскандер". Проте у місті зафіксовано лише один "приліт".

Про це він написав у Telegram-каналі.

"Куди зникла друга ракета? Не думаю, що збили, бо в Одесі нема чим збивати "Іскандери" про що ще від літа 2023 говориться, від часів зернового терору, але віз і нині там же...", - каже експерт.

Коваленко припустив два можливих варіанти.

Перший – пуск був імітацією системами радіоелектронної боротьби (РЕБ). Другий – ракета через технічну несправність опинилась на дні Чорного моря.

"Що теж багато про що говорить. Зокрема і про те, що це могла бути не 9М723, а дефективна північнокорейська KN-23, що наштовхує на певні висновки", - зазначив Олександр Коваленко.

Нагадаємо, у Харкові 28 травня пролунав вибух – що відомо.

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