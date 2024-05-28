У Києві презентовано каталог українських виробників техніки для громад

Офіційна презентація Каталогу виробників української техніки для громад відбулась 27 травня в Києві. До каталогу увійшли 255 одиниць техніки, які виробляються на 32 підприємствах з 14 областей України.

Зокрема, у каталозі представлено громадський пасажирський транспорт (автобуси, тролейбуси, електробуси та трамваї), комунальна техніка, (прибиральні машини, сміттєвози, поливальні та дорожні машини, самоскиди, трали, машини для землерийних робіт), спеціальна техніка (автоцистерни, причепи та напівпричепи, пожежно-рятувальна техніка, підіймальне обладнання, машини швидкої допомоги, фургони та вантажівки), а також навісне обладнання (ковші, щітки дорожні, снігоприбиральні відвали, вила для піддонів, косарки, пилососи для листя, подрібнювачі деревини, секатори та викорчовувачі).

Каталог українських виробників - ініціатива, яка реалізується Федерацією роботодавців України спільно з Міністерством економіки України, Асоціацією міст України та Офісом народного депутата Дмитра Кисилевського в рамках політики “Зроблено в Україні”. Каталог покликаний надати замовникам інформацію про наявних українських виробників техніки для громад і сприяти збільшенню попиту на товари, вироблені в Україні.

Перша віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко на презентації Каталогу виробників української техніки для громад повідомила, що Уряд має намір максимально сприяти обізнаності громад про наявність в Україні машинобудівних підприємств, здатних забезпечити всі потреби у техніці.

“Закликаю громади долучатись до політики “Зроблено в Україні” і купувати продукцію української переробної промисловості. Це не тільки дозволить виконувати законодавчу вимогу локалізації, а й сприятиме розвитку економіки України. Адже машинобудування дає один з найбільших мультиплікаційних ефектів для економіки у вигляді робочих місць та податків до бюджету. До 40% коштів, витрачених державою на українські товари, повертається українцям у вигляді зарплат і податків та зборів”, - зауважила Юлія Свириденко.

Генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов на презентації Каталогу виробників української техніки зауважив, що громади у переговорах з українськими виробниками техніки можуть розраховувати на індивідуальний підхід до кожного замовлення.

“Українські виробники більш гнучкі в переговорах, ніж їхні іноземні конкуренти. Наші заводи завжди готові виробляти техніку під конкретні потреби кожної громади. Під час війни велику роль відіграє доступність сервісного обслуговування техніки та спеціалістів. З цих міркувань громадам варто віддавати перевагу продукції українських заводів, а не іноземних”, - підкреслив Руслан Іллічов.

26 лютого 2024 року Президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск нової економічної політики “Зроблено в Україні”. Вона покликана сприяти розвитку внутрішнього виробництва, залученню інвестицій в реальний сектор економіки і збільшенню несировинного експорту.