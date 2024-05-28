У Харкові пролунав вибух: що відомо

У Харкові пролунав вибух. Людей просять перебувати в укриттях.

Про це пишуть моніторингові канали.

Як повідомили в ОВА, близько 16:40 окупанти завдали ударів по населеному пункту Харківського району.

"Виникла пожежа на території фермерського господарства. Попередньо – постраждалих немає", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові тривають аварійно-пошукові роботи в гіпермаркеті "Епіцентр", який окупанти РФ атакували бомбами 25 травня.

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