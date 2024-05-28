Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Харкові пролунав вибух: що відомо

У Харкові пролунав вибух: що відомо

Стовп диму над Харковом

Росіяни продовжують тероризувати мешканців міста.

У Харкові пролунав вибух. Людей просять перебувати в укриттях.

Про це пишуть моніторингові канали.

Як повідомили в ОВА, близько 16:40 окупанти завдали ударів по населеному пункту Харківського району. 

"Виникла пожежа на території фермерського господарства. Попередньо – постраждалих немає", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові тривають аварійно-пошукові роботи в гіпермаркеті "Епіцентр", який окупанти РФ атакували бомбами 25 травня. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація