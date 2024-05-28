Удар РФ по "Епіцентру" : третій день на місці "прильотів" тривають пошуки

Внаслідок ударів і потужної пожежі виникло багато руйнацій.

У Харкові тривають аварійно-пошукові роботи в гіпермаркеті "Епіцентр", який окупанти РФ атакували бомбами 25 травня.

Про це під час телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.

З його слів, роботи на місці "прильотів" ускладнені. Внаслідок ударів і потужної пожежі виникло багато руйнацій. Всього працюють понад 300 людей - це працівники ДСНС, Національної поліції, комунальних підприємств.

"Пошукові роботи тривають цілодобово. На жаль, роботи ускладнені, дуже багато руйнацій. Крім цього, лунають повітряні тривоги, і рятувальники не можуть нехтувати цим. Дуже часто доводиться робити перерви на повітряні тривоги, але цілодобово тривають пошукові роботи", - наголосив він.

Також триває робота з ідентифікації тіл загиблих за ДНК. За словами Терехова, по цьому об'єкту працює відповідний штаб.

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Нагадаємо, 25 травня РФ вдарила по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Окупанти застосували авіабомбу УМПБ Д-30. На момент атаки усередині приміщення було кілька сотень людей.

Станом на 28 травня кількість жертв у Харкові зросла до 18. Серед загиблих - 12-річна дівчинка та 17-річний хлопець.

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