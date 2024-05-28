Бельгія передасть Україні 30 винищувачів F-16: названо терміни

Зобов'язання буде офіційно оформлено в угоді про гарантії безпеки.

Бельгія передасть Україні 30 сучасних винищувачів F-16 до 2028 року. Втім, перші літаки мають відправити вже 2024-го.

Про це заявила міністр закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб в коментарі RTL.

З її слів, перші винищувачі мають бути доставлені в Україну "до кінця року". Втім, про яку кількість суден йдеться, дипломатка не уточнила.

Лябіб наголосила, що зобов'язання про передавання F-16 офіційно оформлять угоді, яку підпишуть під час візиту українського президента Володимира Зеленського до Бельгії 28 травня. Крім цього, Брюссель також візьме зі своїх запасів боєприпаси для оснащення F-16, призначених для України.

За словами Лябіб, підтримка України необхідна, щоб зупинити диктатора РФ Володимира Путіна, який вирішив "відсунути кордони європейських країн".

Як повідомлялося, Чехія повідомила, коли розпочнеться постачання снарядів для України. Наразі Прага концентрується на виконанні тих угод, які були укладені та оплачені.

Читайте також: