Бельгия передаст Украине 30 истребителей F-16: названы сроки

Обязательство будет официально оформлено в соглашении о гарантиях безопасности.

Бельгия передаст Украине 30 современных истребителей F-16 к 2028 году. Впрочем, первые самолеты должны отправить уже в 2024 году.

Об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб в комментарии RTL.

По ее словам, первые истребители должны быть доставлены в Украину "до конца года". Впрочем, о каком количестве судов идет речь, дипломат не уточнила.

Лябиб подчеркнула, что обязательства по передаче F-16 официально оформят соглашению, которое подпишут во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Бельгию 28 мая. Кроме того, Брюссель также возьмет из своих запасов боеприпасы для оснащения F-16, предназначенных для Украины.

По словам Лябиб, поддержка Украины необходима, чтобы остановить диктатора РФ Владимира Путина, решившего "отодвинуть границы европейских стран".

Как сообщалось, Чехия сообщила, когда начнутся поставки снарядов для Украины. В настоящее время Прага концентрируется на выполнении соглашений, которые были заключены и оплачены.

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