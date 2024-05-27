Снаряды для Украины: Чехия сообщила, когда начнутся поставки

Первые снаряды для ВСУ, которые закупили в рамках инициативы Чехии, поступят в Украину уже в июне.

Об этом перед встречей министров иностранных дел стран-членов ЕС заявил глава МИД Чехии Ян Липовский, сообщил корреспондент FREEДОМ.

По его словам, в настоящее время Прага концентрируется на выполнении соглашений, которые были заключены и оплачены.

"Мы благодарны за каждый евро, каждый доллар, который был направлен на эту чешскую инициативу по боеприпасам. Я думаю, что в июне первые снаряды физически будут на территории Украины. Они помогут оградить суверенитет Украины от российского вторжения", — отметил Липовский.

Напомним, премьер-министр Чехии Петр Фиала ранее заявлял, что партнеры предоставят средства для покупки 500 тысяч боеприпасов. К инициативе Праги присоединились около 20 стран.

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