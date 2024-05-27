Джастин Бибер показал новые фото своей беременной жены Хейли

Супруги ожидают рождения своего первенца.
27-летняя американская модель, основательница бренда косметики Rhode, жена Джастина Бибера – Хейли Бибер – недавно объявила о том, что станет впервые мамой. С тех пор фолловеры звездной пары с нетерпением ждут новых фотографий беременной модели.
В своем Instagram Джастин опубликовал серию фото с их совместного с женой отдыха в Киото, Япония.
Хейли позирует в расстегнутом специально жакете с широкими плечами и туфлях с квадратным носом, похоже, от Balenciaga.
А также в полупрозрачном обтягивающем топе и кожаном жакете. Рукой модель придерживает беременный живот.
Отметим, Джастин и Хейли поженились в сентябре 2018 года, ребенок станет первенцем как для певца, так и для модели.
Напомним, ранее Хейли Бибер засветила фигуру в кружевном белье для невест. Она появилась в промокампании бренда Victoria's Secret.
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