Джастин Бибер показал новые фото своей беременной жены Хейли

27-летняя американская модель, основательница бренда косметики Rhode, жена Джастина Бибера – Хейли Бибер – недавно объявила о том, что станет впервые мамой. С тех пор фолловеры звездной пары с нетерпением ждут новых фотографий беременной модели.

instagram.com/justinbieber/

В своем Instagram Джастин опубликовал серию фото с их совместного с женой отдыха в Киото, Япония.

instagram.com/justinbieber/

instagram.com/justinbieber/

Хейли позирует в расстегнутом специально жакете с широкими плечами и туфлях с квадратным носом, похоже, от Balenciaga.

instagram.com/justinbieber/

А также в полупрозрачном обтягивающем топе и кожаном жакете. Рукой модель придерживает беременный живот.

instagram.com/justinbieber/

Отметим, Джастин и Хейли поженились в сентябре 2018 года, ребенок станет первенцем как для певца, так и для модели.

Напомним, ранее Хейли Бибер засветила фигуру в кружевном белье для невест. Она появилась в промокампании бренда Victoria's Secret.

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