Где и когда в Украине ударит 30-градусная жара: ответ синоптика

Дожди и грозы тоже будут, но только в нескольких областях.

Во вторник, 28 мая, в Украине ожидаются кратковременные грозовые дожди в западных областях и местами в южной части.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в ближайшую ночь локальные дожди еще вероятны на севере Украины. На остальной территории осадков не ожидается.

Температура воздуха самой низкой будет в западной части +22+25 градусов. А самой высокой – в восточных областях, до +26+30 градусов.

На остальной территории Украины днем максимально ожидается +24+28 градусов.

"В ближайшей перспективе жара наиболее вероятна на востоке, однако очень тепло будет повсюду", – отметила она.

Погода в Киеве

В Киеве ночью небольшой дождь, гроза, днем во вторник будет сухо и ветрено. Температура воздуха будет составлять +26+28 градусов.

Ранее синоптик сообщил, что погода в Украине будет летом с резкими перепадами. Ожидаются высокие температуры воздуха, ветры и сильные дожди.

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