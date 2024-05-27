Где и когда в Украине ударит 30-градусная жара: ответ синоптика

Дожди и грозы тоже будут, но только в нескольких областях.
Во вторник, 28 мая, в Украине ожидаются кратковременные грозовые дожди в западных областях и местами в южной части.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее данным, в ближайшую ночь локальные дожди еще вероятны на севере Украины. На остальной территории осадков не ожидается.
Температура воздуха самой низкой будет в западной части +22+25 градусов. А самой высокой – в восточных областях, до +26+30 градусов.
На остальной территории Украины днем максимально ожидается +24+28 градусов.
"В ближайшей перспективе жара наиболее вероятна на востоке, однако очень тепло будет повсюду", – отметила она.
Погода в Киеве
В Киеве ночью небольшой дождь, гроза, днем во вторник будет сухо и ветрено. Температура воздуха будет составлять +26+28 градусов.
Ранее синоптик сообщил, что погода в Украине будет летом с резкими перепадами. Ожидаются высокие температуры воздуха, ветры и сильные дожди.
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