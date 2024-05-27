Де і коли в Україні вдарить 30-градусна спека: відповідь синоптикині

Дощі та грози теж будуть, але лише в кількох областях.

У вівторок, 28 травня, в Україні очікуються короткочасні грозові дощі у західних областях та подекуди в південній частині.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, найближчої ночі локальні дощі ще ймовірні на півночі України. На решті території опадів не очікується.

Температура повітря найнижчою буде в західній частині, +22+25 градусів. А найвищою - у східних областях, до +26+30 градусів.

На решті території України вдень максимально очікується +24+28 градусів.

"У найближчій перспективі спека найбільш ймовірна на сході, проте дуже тепло буде повсюди", - зазначила вона.

Погода у Києві

У Києві вночі невеликий дощ, гроза, вдень у вівторок буде сухо та вітряно. Температура повітря становитиме +26+28 градусів.

Раніше синоптик повідомив, що погода в Україні влітку буде з різкими перепадами. Очікуються високі температури повітря, шквальні вітри та сильні дощі.

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