Джастін Бібер показав нові фото своєї вагітної дружини Гейлі

Подружжя чекає на народження свого первістка.

27-річна американська модель, засновниця бренду косметики Rhode, дружина Джастіна Бібера – Гейлі Бібер – нещодавно оголосила, що стане вперше мамою. З того часу фоловери зіркової пари з нетерпінням чекають на нові фотографії вагітної моделі.

instagram.com/justinbieber/

У своєму Instagram Джастін опублікував серію фото з їх спільним з дружиною відпочинку в Кіото, Японія.

instagram.com/justinbieber/

instagram.com/justinbieber/

Гейлі позує у розстебнутому навмисно жакеті з широкими плечима і туфлях із квадратним носом, схоже, від Balenciaga.

instagram.com/justinbieber/

А також у напівпрозорому обтислому топі і шкіряному жакеті. Рукою модель притримує вагітний живіт.

instagram.com/justinbieber/

Зазначимо, Джастін та Гейлі одружилися у вересні 2018 року, дитина стане первістком як для співака, так і для моделі.

Нагадаємо, раніше Гейлі Бібер засвітила фігуру в мереживній білизні для наречених. Вона з'явилася у промокампанії бренду Victoria's Secret.

Читайте також:

Гейлі Бібер на фотографіях папараці (24 фото)