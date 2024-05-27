Джастін Бібер показав нові фото своєї вагітної дружини Гейлі

Подружжя чекає на народження свого первістка.
27-річна американська модель, засновниця бренду косметики Rhode, дружина Джастіна Бібера – Гейлі Бібер – нещодавно оголосила, що стане вперше мамою. З того часу фоловери зіркової пари з нетерпінням чекають на нові фотографії вагітної моделі.
У своєму Instagram Джастін опублікував серію фото з їх спільним з дружиною відпочинку в Кіото, Японія.
Гейлі позує у розстебнутому навмисно жакеті з широкими плечима і туфлях із квадратним носом, схоже, від Balenciaga.
А також у напівпрозорому обтислому топі і шкіряному жакеті. Рукою модель притримує вагітний живіт.
Зазначимо, Джастін та Гейлі одружилися у вересні 2018 року, дитина стане первістком як для співака, так і для моделі.
Нагадаємо, раніше Гейлі Бібер засвітила фігуру в мереживній білизні для наречених. Вона з'явилася у промокампанії бренду Victoria's Secret.
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