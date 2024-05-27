Снаряди для України: Чехія повідомила, коли розпочнеться постачання

Перші снаряди для ЗСУ, які закупили в межах ініціативи Чехії, надійдуть до України вже в червні.

Про цц перед зустріччю міністрів закордонних справ країн-членів ЄС заявив очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський, повідомив кореспондент FREEДОМ.

З його слів, наразі Прага концентрується на виконанні тих угод, які були укладені та оплачені.

"Ми вдячні за кожен євро, кожен долар, який був спрямований на цю чеську ініціативу щодо боєприпасів. Я думаю, що в червні перші снаряди фізично будуть на території України. Вони допоможуть захистити суверенітет України від російського вторгнення", наголосив Ліпавський.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала раніше заявляв, що партнери нададуть кошти для купівлі 500 тисяч боєприпасів. До ініціативи Праги долучилися майже 20 країн.

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