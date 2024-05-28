Як вибрати зарядну станцію для дому: поради

Енергетична компанія YASNO підготувала поради, як обрати зарядну станцію під час відключень світла залежно від побутових потреб та використання електроприладів.

В умовах нестабільного електропостачання, спричиненого російськими атаками на енергетичну інфраструктуру, багато українців замислюються над придбанням зарядних станцій для забезпечення безперебійної роботи побутових приладів.

Яку зарядну станцію обрати і як визначити її необхідну потужність, розповіли в YASNO.

Вибір зарядної станції залежить від побутових потреб користувача: чим частіше використовуються електроприлади, тим більшою має бути ємність станції.

Як обрати зарядну станцію для дому / Фото: Yasno

Інфографіка демонструє, яку мінімальну ємність зарядної станції потрібно обрати для забезпечення роботи різних комбінацій приладів. Наприклад, для одночасної роботи Wi-Fi роутера, телефона та освітлення достатньо станції ємністю, наприклад, 500 Вт⋅год. Однак, якщо додати до цього списку телевізор, холодильник, пральну машину та кондиціонер, необхідна ємність значно зросте.

Водночас якщо потужність одного приладу (як-от фену) становить 1200 Вт⋅год, мінімальна ємність зарядної станції має бути не менше 1200 Вт⋅год.

Нагадаємо, енергетики попереджають, що швидке відновлення пошкоджених об'єктів генерації електроенергії в Україні неможливе. В деяких випадках ремонтні роботи можуть тривати до 10 місяців, і лише за умови наявності достатньої кількості коштів та захисту енергетичних об'єктів силами ППО.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.