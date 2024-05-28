Как выбрать зарядную станцию для дома: советы

Энергетическая компания YASNO подготовила советы, как выбрать зарядную станцию при отключении света в зависимости от бытовых нужд и использования электроприборов.

В условиях нестабильного электроснабжения, вызванного российскими атаками на энергетическую инфраструктуру, многие украинцы задумываются о приобретении зарядных станций для обеспечения бесперебойной работы бытовых приборов.

Какую зарядную станцию выбрать и как определить ее необходимую мощность, рассказали в YASNO.

Выбор зарядной станции зависит от бытовых потребностей пользователя: чем чаще используются электроприборы, тем больше должна быть емкость станции.

Как выбрать зарядную станцию для дома / Фото: Yasno

Инфографика показывает, какую минимальную емкость зарядной станции необходимо выбрать для обеспечения работы разных комбинаций устройств. К примеру, для одновременной работы Wi-Fi роутера, телефона и освещения достаточно станции емкостью, например, 500 Вт·ч. Однако, если добавить в этот список телевизор, холодильник, стиральную машину и кондиционер, необходимая емкость значительно увеличится.

В то же время, если мощность одного прибора (например, фена) составляет 1200 Вт·ч, минимальная емкость зарядной станции должна быть не менее 1200 Вт·ч.

Напомним, энергетики предупреждают, что быстрое восстановление поврежденных объектов генерации электроэнергии в Украине невозможно. В некоторых случаях ремонтные работы могут длиться до 10 месяцев, и только при наличии достаточного количества средств и защиты энергетических объектов силами ПВО.

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