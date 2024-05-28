Удар РФ по "Эпицентру": третий день на месте "прилетов" продолжаются поиски

В результате ударов и мощного пожара возникло много разрушений.

В Харькове продолжаются аварийно-розыскные работы в гипермаркете "Эпицентр", который оккупанты РФ атаковали бомбами 25 мая.

Об этом во время телемарафона сообщил мэр Игорь Терехов.

По его словам, работы на месте "прилетов" усложнены. В результате ударов и мощного пожара возникло много разрушений. Всего работают более 300 человек – это работники ГСЧС, Национальной полиции, коммунальных предприятий.

"Поисковые работы продолжаются круглосуточно. К сожалению, работы затруднены, очень много разрушений. Кроме этого, раздаются воздушные тревоги, и спасатели не могут пренебрегать этим. Очень часто приходится делать перерывы на воздушные тревоги, но круглосуточно продолжаются поисковые работы", — подчеркнул он.

Также идет работа по идентификации тел погибших за ДНК. По словам Терехова, по этому объекту работает соответствующий штаб.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Найдено тело отца 8-летнего мальчика! Идентификация погибших продолжается

Напомним, 25 мая РФ ударила по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Оккупанты применили авиабомбу УМПБ Д-30. К моменту атаки внутри помещения было несколько сотен человек.

По состоянию на 28 мая количество жертв в Харькове возросло до 18. Среди погибших – 12-летняя девочка и 17-летний парень.

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