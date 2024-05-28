В Харькове раздался взрыв: что известно

В Харькове раздался взрыв. Людей просят находиться в укрытиях.

Об этом пишут мониторинговые каналы.

Как сообщили в ОВА, около 16:40 кафиры нанесли удары по населенному пункту Харьковского района.

"Возник пожар на территории фермерского хозяйства. Предварительно – пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове продолжаются аварийно-розыскные работы в гипермаркете "Эпицентр", который кафиры РФ атаковали бомбами 25 мая.

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