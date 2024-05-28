Одесса снова под российским ударом: в городе раздавались взрывы – первые детали

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Вечером 28 мая российские оккупанты снова атаковали Одессу. В городе раздавались взрывы.

Об этом пишут местные СМИ.

"В городе слышен взрыв. Будьте в безопасных местах", – подтвердил мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Жители Одессы и Одесского района, пожалуйста, находитесь в безопасных местах до отбоя. Это важно", – сообщил глава ОВА Олег Кипер. Других деталей он не сообщил.

Между тем, в Воздушных силах предупредили, что в настоящее время присутствует угроза применения баллистического вооружения для южных областей из Крыма.

По состоянию на 16.48 в Одессе объявили отбой воздушной тревоги.

Напомним, что сегодня вечером в Харькове раздался взрыв.

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