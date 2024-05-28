Удар по Одессе: эксперт рассказал об интересной детали атаки РФ

Оккупационные войска России днем 28 мая снова атаковали Одессу во время воздушной тревоги. В городе раздались взрывы. Как рассказал военный эксперт Александр Коваленко, по Одессе были применены две баллистические ракеты 9М723 ОТРК "Искандер". Однако в городе зафиксирован только один "прилет".

Об этом он написал в Telegram-канале.

"Куда пропала вторая ракета? Не думаю, что сбили, ибо в Одессе нечем сбивать "Искандеры" о чём ещё с лета 2023 говорится, со времён зернового террора, но воз и ныне там же...", - говорит эксперт.

Коваленко предположил два возможных варианта.

Первый – пуск был имитацией систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Второй – ракета из-за технической неисправности оказалась на дне Черного моря.

"Что тоже о многом говорит. В том числе и о том, что это могла быть не 9М723, а дефективная северокорейская KN-23, что так же наталкивает на определённые выводы", - отметил Александр Коваленко.

Напомним, в Харькове 28 мая раздался взрыв – что известно.

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