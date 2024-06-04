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В Одесі пролунав вибух

В Одесі пролунав вибух

Вибух. / Фото: Associated Press

Існує загроза балістики.

У вівторок, 4 червня, в Одесі пролунав вибух. В Одеській області о 09:25 було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили місцеві Телеграм-канали та влада. 

"В місті чутно вибух". - повідомив міський голова Геннадій Труханов.

Своєю чергою, голова Одеської ОВА Олег Кіпер просить мешканців Одещини перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Зауважимо, що в низці областей на півдні, сході та центрі було оголошено тривогу через загрозц застосування балістичного озброєння в областях.

Як повідомлялося, цієї ночі Росія вдарила по Дніпру ракетами. Сили ППО збили дві повітряні цілі. Втім, через падіння уламків є і пошкодження. Семеро людей отримали травми. 

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