"Резерв+": скільки людей оновили дані в Україні та за кордоном – Міноборони

В Міноборони розповіли про кількість оновлених облікових даних військовозобов'язаними.
Речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів, що станом на ранок 4 червня в "Резерв+" оновилися дані 1 млн 371 тис. українців – військовозобов'язаних, призовників і резервістів. Серед людей, які мешкають за кордоном, – понад 18 тис. оновили свої дані.
Про це він сказав в ефірі телемарафону.
"Якщо говорити про жінок – це близько 190 тисяч. Серед тих, хто оновили дані, 164 тис. – це заброньовані, понад 153 тис. – це призовники, понад 90 тис. мають відстрочку. Такі в нас дані на сьогоднішній ранок. Можемо спостерігати доволі високу активність людей, які застосунком "Резерв+" вже скористалися, завантажень там ще більше – можливо, люди очікують і пізніше це зроблять", - додав Лазуткін.
Нагадаємо, адвокат пояснив, чи вручать повістку на вулиці тим, хто оновив дані в "Резерв+".
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