Салат з черешнею та сиром: літній рецепт

У сезон черешні можна приготувати не лише десерти, а й солоний салат. Корисна та смачна страва з черешні з сиром здивує та потішить близьких.
М'який сир та горіхи у складі салату додадуть йому ситості, черешня – солодощі, а зелень – нотку свіжості. Подайте його на романтичну вечерю, на святковий стіл із келихом гарного вина.
Інгредієнти
- черешня червона
- 150 г
- сир фета
- 100 г
- салат-мікс
- 70-90 г
- волоські горіхи
- 1 ст. л.
- базилік
- 6 листків
- бальзамічний оцет
- 1,5 ст. л.
- оливкова олія
- 40 мл
- перець чорний мелений
- кунжут
- Черешню, зелень промийте та обсушіть. Видаліть із черешні кісточки, розріжте на половинки.
- Волоські горіхи злегка обсмажте на сухій сковороді і порубайте дрібно ножем.
- Сир фета дрібно наріжте кубиками.
- Для заправки змішайте оливкову олію, бальзамічний оцет і перець чорний мелений.
- Салат порвіть руками і розкладіть на широку тарілку, зверху викладіть черешню, сир, посипте горіхами і полийте заправкою. Прикрасьте листочками базиліка та кунжуту.
Поради:
- Салат використовуйте будь-який.
- Бальзамічний оцет можна замінити на лимонний сік або яблучний оцет.
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