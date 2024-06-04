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Салат з черешнею та сиром: літній рецепт

Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
206 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
31
Час на прочитання
1 хв
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Салат з черешнею та сиром: літній рецепт

Салат з черешнею та сиром / Фото: Credits

У сезон черешні можна приготувати не лише десерти, а й солоний салат. Корисна та смачна страва з черешні з сиром здивує та потішить близьких.

М'який сир та горіхи у складі салату додадуть йому ситості, черешня – солодощі, а зелень – нотку свіжості. Подайте його на романтичну вечерю, на святковий стіл із келихом гарного вина.

Інгредієнти

черешня червона
150 г
сир фета
100 г
салат-мікс
70-90 г
волоські горіхи
1 ст. л.
базилік
6 листків
бальзамічний оцет
1,5 ст. л.
оливкова олія
40 мл
перець чорний мелений
кунжут
  1. Черешню, зелень промийте та обсушіть. Видаліть із черешні кісточки, розріжте на половинки.
  2. Волоські горіхи злегка обсмажте на сухій сковороді і порубайте дрібно ножем.
  3. Сир фета дрібно наріжте кубиками.
  4. Для заправки змішайте оливкову олію, бальзамічний оцет і перець чорний мелений.
  5. Салат порвіть руками і розкладіть на широку тарілку, зверху викладіть черешню, сир, посипте горіхами і полийте заправкою. Прикрасьте листочками базиліка та кунжуту.

Поради:

  • Салат використовуйте будь-який.
  • Бальзамічний оцет можна замінити на лимонний сік або яблучний оцет.

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