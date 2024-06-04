Україна екстрадувала до США ексбійця "Правого сектора"

На батьківщині чоловіка розшукують за підозрою у вбивстві двох людей.

Україна екстрадувала до США колишнього американського військового Крейга Ленга, який був добровольцем та у складі "Правого сектора" воював проти Росії. На батьківщині бійця підозрюють у вбивстві подружжя.

Про це повідомляє Radio Free Europe.

Як заявили в Міністерстві юстиції США, Ленг вдався до міжнародної злочинної діяльності. Йдеться про подвійне вбивство у Флориді; спроби виїхати за кордон для участі в актах насильства; "змову задля уникнення виявлення правоохоронними органами шляхом торгівлі зброєю, гранатою та готівкою, щоб використати ідентифікаційні дані іншої особи для подавання заяви на отримання американського паспорта під вигаданим іменем".

Участь Ленга у війні в Україні

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Під час своєї військової служби в американській армії Ленг брав участь в операціях США в Іраку та Афганістані. До України він прибув 2015 року, вступив до лав добровольчого підрозділу "Правий сектор" і понад рік провів на фронті. Коли в Україні змінилося законодавство та іноземцям було дозволено служити в ЗСУ, Ленг підписав контракт зі Збройними силами. Кілька місяців він провів на передовій, брав участь у боях на Світлодарській дузі, а потім звільнився з армії.

Ексбоєць "Правого сектора" Крейг Ленг / Скриншот з відео

В чому Ленга підозрюють у США

У США Ленга розшукують за підозрою у вбивстві двох людей. За версією слідства, він зі спільником розмістив у Інтернеті оголошення про продаж кількох одиниць зброї. У квітні 2018 року на пропозицію відгукнулася подружжя похилого віку. Коли чоловік та дружина прибули до домовленого місця покупки у Флориді, їх застрелили.

Слідство вважає, що подружжя убив Ленг із приятелем, щоби викрасти гроші – жертви мали зі собою 3000 дол. готівкою. Як повідомили в ФБР, підозрюваним потрібні були гроші для оплати поїздки до Венесуели, де вони планували воювати проти урядових військ.

Як повідомив журналістам український адвокат Ленга, його клієнт відкидає пред'явлені звинувачення.

До слова, раніше правоохоронні органи Болгарії екстрадували до України лідера злочинної організації, яка вивозила ухилянтів за межі держави. Зловмисник понад два роки переховувався від правосуддя у ЄС.

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