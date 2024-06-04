Украина экстрадировала в США экс-бойца "Правого сектора"

На родине мужчину разыскивают по подозрению в убийстве двух человек.

Украина экстрадировала в США бывшего американского военного Крейга Лэнга, который был добровольцем и в составе "Правого сектора" воевал против России. На родине бойца подозревают в убийстве супругов.

Об этом сообщает Radio Free Europe.

Как заявили в Министерстве юстиции США, Лэнг прибег к международной преступной деятельности. Речь идет о двойном убийстве во Флориде; попытке уехать за границу для участия в актах насилия; "заговоре во избежание выявления правоохранительными органами путем торговли оружием, гранатой и наличными, чтобы использовать идентификационные данные другого лица для подачи заявления на получение американского паспорта под вымышленным именем".

Участие Лэнга в войне в Украине

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Во время своей военной службы в американской армии Лэнг принимал участие в операциях США в Ираке и Афганистане. В Украину он прибыл в 2015 году, вступил в ряды добровольческого подразделения "Правый сектор" и более года провел на фронте. Когда в Украине изменилось законодательство, и иностранцам было разрешено служить в ВСУ, Лэнг подписал контракт с Вооруженными силами. Несколько месяцев он провел на передовой, участвовал в боях на Светлодарской дуге, а затем уволился из армии.

Экс-боец "Правого сектора" Крэйг Ленг/Скриншот с видео

В чем Лэнга подозревают в США

В США Лэнга разыскивают по подозрению в убийстве двух человек. По версии следствия он с сообщником разместил в Интернете объявление о продаже нескольких единиц оружия. В апреле 2018 года на предложение откликнулись супруги пожилого возраста. Когда муж и жена прибыли в условленное место покупки во Флориде, их застрелили.

Следствие считает, что супругов убили Лэнг с приятелем, чтобы украсть деньги – жертвы имели при себе 3000 дол. наличными. Как сообщили в ФБР, подозреваемым нужны были деньги для оплаты поездки в Венесуэлу, где они планировали воевать против правительственных войск.

Как сообщил журналистам украинский адвокат Лэнга, его клиент отвергает предъявленные обвинения.

К слову, ранее правоохранительные органы Болгарии экстрадировали в Украину лидера преступной организации, которая вывозила уклонистов за пределы государства. Злоумышленник более двух лет скрывался от правосудия в ЕС.

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