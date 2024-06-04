Во вторник, 4 июня, в Одессе раздался взрыв. В Одесской области в 09:25 была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили местные телеграммы-каналы и власти.

"В городе слышен взрыв". – сообщил городской голова Геннадий Труханов.

В свою очередь глава Одесской ОВА Олег Кипер просит жителей Одесщины находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Заметим, что в ряде областей на юге, востоке и центре была объявлена тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения в областях.

Как сообщалось, этой ночью Россия ударила по Днепру ракетами. Силы ПВО сбили две воздушные цели. Впрочем, из-за падения обломков есть и повреждения. Семь человек получили травмы.

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