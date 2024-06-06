Голова Одеської ОВА Кіпер розповів, як дивом не потрапив під ракетний удар (відео)

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, як живе Одеса під регулярними атаками російських окупантів, а також як сам дивом не потрапив під ракетний удар по Одесі 15 березня.

Про це йшлося в інтерв'ю Олега Кіпера ТСН.ua 6 червня.

"Саме Гостіщев (підполковник поліції Олександр Гостіщев, який загинув 15 березня 2024 року під час ракетного удару по Одесі, – ред.) і попросив нас не поспішати, бо він був там на місці. І після першого прильоту було двоє поранених і він нас набрав, сказав "я вам зараз доповім ситуацію, тут, можливо, не потрібно вашого приїзду, тому що тут немає загиблих людей", – поділився Кіпер.

Саме підполковник поліції зупинив очільника ОВА.

"Ми вже рухалися в тому напрямку на місце прильоту... Якраз там була нарада, ми повернулися, завершили її, вирішили якісь нагальні питання – через 17 хвилин була друга ракета і Саша загинув", – розповів Кіпер.

Нагадаємо, Росія вчергове вдарила по Одесі росіяни15 березня, застосувавши підступну тактику "вогневого валу". Ворог завдав два послідовні ракетні удари по місту. Серед загиблих і постраждалих є представники медицини і рятувальної служби, які прибули на місце першого удару надавати допомогу.

Після повторного удару загинули люди, які прибули для надання допомоги, а також ті, хто не встиг добігти до укриття.

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