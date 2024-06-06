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Голова Одеської ОВА Кіпер розповів, як дивом не потрапив під ракетний удар (відео)

Голова Одеської ОВА Кіпер розповів, як дивом не потрапив під ракетний удар (відео)

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер / Фото: Київська міська прокуратура

Підполковник поліції Олександр Гостіщев зупинив очільника ОВА перед другим ударом, проте сам загинув.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, як живе Одеса під регулярними атаками російських окупантів, а також як сам дивом не потрапив під ракетний удар по Одесі 15 березня.

Про це йшлося в інтерв'ю Олега Кіпера ТСН.ua 6 червня.

"Саме Гостіщев (підполковник поліції Олександр Гостіщев, який загинув 15 березня 2024 року під час ракетного удару по Одесі, – ред.) і попросив нас не поспішати, бо він був там на місці. І після першого прильоту було двоє поранених і він нас набрав, сказав "я вам зараз доповім ситуацію, тут, можливо, не потрібно вашого приїзду, тому що тут немає загиблих людей", – поділився Кіпер.

Саме підполковник поліції зупинив очільника ОВА.

"Ми вже рухалися в тому напрямку на місце прильоту... Якраз там була нарада, ми повернулися, завершили її, вирішили якісь нагальні питання – через 17 хвилин була друга ракета і Саша загинув", – розповів Кіпер.

Нагадаємо, Росія вчергове вдарила по Одесі росіяни15 березня, застосувавши підступну тактику "вогневого валу". Ворог завдав два послідовні ракетні удари по місту. Серед загиблих і постраждалих є представники медицини і рятувальної служби, які прибули на місце першого удару надавати допомогу.

Після повторного удару загинули люди, які прибули для надання допомоги, а також ті, хто не встиг добігти до укриття.

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