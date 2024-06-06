"Поставило крапку": Кіпер розповів, яке ставлення в одеситів до росіян та Росії

Мешканці Одеси після повномасштабного вторгнення РФ до нашої держави змінили своє ставлення до росіян та в цілому РФ.

Про це ТСН розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Все, що було до, давайте, ми залишимо і не будемо аналізувати. Тому що ми кожен по-свому відносився як до росіян, так і до Росії. 24 лютого поставило крапку у багатьох в голові про цю націю, про цей народ, про цю країну... 24 лютого – є відлік, який говорить про те, як зараз відбувається, а зараз як відбувається, ви самі зазначили, що вас дивує, наскільки це збільшилося – символіка. З одного боку це хтось дивиться, як на прапор, а з іншого боку це можна дивиться на те, наскільки люди до нього відносяться... Це мабуть те, що ми зберегли. Тому що нас хотіли захопити за 3 дні, але в нас сьогодні є свій прапор, у нас є свій герб, у нас є влада, у нас є люди, у нас є країна - і це основне", - розповів Олег Кіпер.

Нагадаємо, що в Одесі хлопець холоднокровно застрелив чоловіка.

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