"Силова" мобілізація на вулицях України: огляд резонансних інцидентів

На Житомирщині жінки прорвали паркан до ТЦК після смерті військовозобов’язаного. Військкоми запевняють, що він помер від епілепсії, родичі стверджують, що до смерті призвело жорстоке поводження з чоловіком.

Подробиці резонансних інцидентів, пов’язаних із "силовою" мобілізацією українців, розповіла Вікторія Панченко в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.ua.

Протест під ТЦК

На Житомирщині жінки влаштували мітинг під стінами ТЦК після смерті військовозобов'язаного. Жінки не вірять у версію ТЦК, що чоловік нібито помер від епілепсії, а схиляються до того, що чоловіка жорстоко побили.

На опублікованих в соцмережах відео видно, що спочатку натовп збирається біля ТЦК, але потім обурені жінки стоять біля огорожі військкомату, а декілька поліцейських намагаються їх втримати. Проте мітингувальниці прориваються на подвір'я ТЦК і заходять всередину.

Заступниця начальника відділу комунікації Нацполіції в Житомирській області Іванна Сілецька в коментарі "Укрінформу" запевнила, що все відбувалося в рамках закону. За її словами, грубих порушень правопорядку не зафіксовано.

"У місті Баранівці біля приміщення ТЦК зібралися понад 100 місцевих жителів. Поліцейські забезпечували публічну безпеку та порядок. Ініціативна група громадян спілкувалася з представниками ТЦК", - повідомила вона.

Помер після ТЦК

Напередодні стало відомо, що на Житомирщині 32-річний чоловік помер після візиту до ТЦК. У військкоматі стверджують, що чоловіка "схопив" епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю. Про це повідомили у пресслужбі Житомирського обласного ТЦК та СП.

"Повідомляємо: 28 травня 2024 року до 2 відділу Звягельського РТЦК та СП доставили військовозобов’язаного Сергія К. для проходження ВЛК. Свідки зазначають, що чоловік декілька днів до цього зловживав алкоголем і був з ознаками легких травмувань.

Уранці 29 травня чоловіка «схопив» епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю. Йому надали першу невідкладну медичну допомогу, викликали карету "швидкої". Слідчо-оперативна група на місці інциденту кваліфікувала подію як самокаліцтво. На жаль, 2 червня 2024 року від отриманих під час епілептичного нападу травм чоловік помер у лікарні.

Слідчі, які проводили експертизу, зазначили: жодного стороннього фізичного впливу на чоловіка не чинилося", - йдеться в офіційній заяві.

Родичі не вірять військкомам

Натомість родичі переконані – Сергія побили у військкоматі, адже в нього нібито потім побачили перелом кістки склепіння черепа. Його батько Микола Ковальчук сказав кореспондентам Суспільного, що його сина вбили.

"Син вбитий і все. Що тут говорити? За заключенням, у нього там перелом кістки склепіння та черепа. Його в лікарню 29 травня привезли. Ми не бачили, коли приїжджали вручати повістку, син жив окремо від нас. Знаємо, що о п'ятій ранку приїхали до нього з ТЦК. Добу його не було. Є друге відділення охорони, звідти його привезли. Ми об 11 ранку приїхали у Звягель, дитина моя вже була в реанімації. Три з половиною доби він був там. До поліції ми зверталися. Поліція відкрила провадження. Вони (в ТЦК — ред.) сказали, що його не били, це був епілептичний напад, бо син хворів на епілепсію. Буду добиватися справедливості, громада просить", - розповів він.

Зі слів сусідів, Сергій жив сам, сезонно працював на місцевій пилорамі та підробляв, допомагаючи людям. Військовозобов'язаним не був, оскільки хворів на епілепсію.

"Днів 4 тому приїхали до нього, як зазвичай вручають повістки, і забрали його з дому. День його не було, о другій годині ночі його привезли у Видолоч, ще 4 дні він у Звягелі побув в реанімації… у комі був. Це такий у нас вже четвертий чи п'ятий за рахунком подібний випадок”, - розповідає сусідка.

Що кажуть в лікарні

Завідуючий відділення реанімації та інтенсивної терапії Звягельської лікарні Анатолій Бортник розповів Суспільному, що до них у медзаклад Сергій Ковальчук поступив зранку 29 травня.

"Був доставлений швидкою допомогою з міста Баранівка. Був доставлений до нас у відділення і одразу госпіталізований. При поступленні стан був вкрай важкий, хворий перебував у комі з діагнозом "закрита черепно-мозкова травма, лінійний перелом тім'яної кістки, правобічна внутрішньочерпна гематома, вогнищевий забій головного мозку, дифузний забій головного мозку, перелом нижньої щелепи, пневмонія, спричинена аспірацією їжі або блювотними масами". Хворого одразу відправили на оперування. Потім 4 дні він був на апараті штучної вентиляції легень у вкрай важкому стані", - розповів лікар.

Що говорять в поліції

В коментарі "Суспільному" заступниця начальника відділу комунікацій Головного управління поліції в Житомирській області Іванна Сілецька поінформувала, що поліція проводить у цій справі досудове розслідування.

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"29 травня близько 14:10 до Звягельського районного відділу поліції від медиків надійшло повідомлення про ушпиталення 32-річного жителя міста Баранівка, якого доставили з одного з відділів Звягельського РТЦК ТА СП. Поліцейські відразу почали досудове розслідування з попередньою правовою кваліфікацією за статтею 128 Кримінального кодексу України "Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження". Нині триває подальше встановлення всіх обставин», - йдеться у повідомленні.

"Силова" мобілізація в Україні

Поки правоохоронці на Житомирщині шукають винних у смерті чоловіка, їхні колеги у Києві скручують військовозобов’язаного просто неба. Відео силової мобілізації з’явилося у місцевих пабліках. Повідомляється, що чоловік перебував у розшуку. Це було виявлено під час перевірки документів. Жінка правопорушника намагається відбити свого чоловіка від копів, але безуспішно.

У Харкові теж відбулася сутичка працівників ТЦК та перехожих під час вуличної мобілізації. Військкоми намагалися затримати чоловіка, але його почали відбивати інші цивільні. Люди намагалися відтягувати співробітників ТЦК від військовозобов'язаного та звинувачували їх у "нахабстві". Чим закінчився інцидент – невідомо.

Чи можуть затримувати людей працівники ТЦК

Як відомо, ТЦК без поліції не може затримувати і доставляти громадян до ТЦК, а поліція без ТЦК – не може вручати повістки. Про це пише судово-юридична газета.

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У статті зазначається, що під час здійснення оповіщення – у разі відмови від отримання повістки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до районного (міського) ТЦК на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

При цьому поліцейські не мають права вручати повістки, але можуть входити до груп оповіщення і перевіряти військово-облікові документи. Водночас під час перевірки документів пропозиція «прослідувати» до ТЦК має надійти від старшого групи оповіщення (старшим може бути лише представник ТЦК) у таких випадках:

у разі встановлення, що громадянин порушує правила військового обліку, визначені Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженим постановою КМУ №1487 або Законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

виявлення розбіжностей військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру "Оберіг".

Крім того, поліцейські самостійно можуть здійснити адміністративне затримання і доставлення особи до ТЦК:

у разі відсутності військово-облікового документа (чи ВОД в електронній формі)

наявності інформації в реєстрах та базах (банках) даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС, про розшук такої особи.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "СКАНДАЛ! Чоловік після ТЦК впав у кому і помер! Жінки "взяли штурмом" військомат!"

Нагадаємо, міський голова Чернівців Роман Клічук поскаржився на "бездумну мобілізацію" від ТЦК, через яку люди бояться приїздити до міста. Це, своєю чергою, призводить до зменшення пасажиропотоку, через що "Укрзалізниця" змушена скорочувати маршрути.

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