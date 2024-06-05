Мобілізація: на багатодітних батьків у ТЦК чекає "сюрприз" – нардеп

Урядова постанова № 560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період" затверджує алгоритм дій військовозобов’язаних, а також перелік документів, які їм необхідно зібрати. Постанова № 560, зокрема передбачає, що багатодітним чоловікам тепер треба нотаріально доводити, що вони справді беруть участь в утриманні дітей. Тобто мати під час візиту до ТЦК документ.

Про це пише "Главком".

"Військовозобов’язаний батько трьох неповнолітніх дітей визнаний придатним до військової служби. Згідно із мобілізаційним законом, він автоматично має отримати відстрочку від мобілізації. Його діти народжені від двох жінок, із якими чоловік розлучений, наразі не живе, але продовжує фінансово утримувати дітей. Що придумав ТЦК? Там додатково вимагають договір між чоловіком та його колишніми дружинами про те, що він бере участь в утриманні своїх неповнолітніх дітей", – зазначив народний депутат Ігор Фріс

Нардеп наголосив, що це перевищення повноважень з боку ТЦК.

Військовозобов’язані багатодітні батьки повинні надати ТЦК договір із колишніми дружинами

Ігор Фріс наполягає – підзаконні акти органів влади повинні видаватися, не порушуючи Конституції.

На його думку, те, що "уряд цією постановою запровадив додаткові вимоги для військовозобов'язаних щодо підтвердження ними певних юридичних фактів та документів, розцінюється як перевищення норм і положень закону".

Нагадаємо, адвокати пояснили, чи можуть виїхати за кордон "обмежено придатні".

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