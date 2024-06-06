Скільки українців можуть заощаджувати під час війни: шокувальна статистика

Після початку війни значна частина українців не тільки втратила можливість відкладати гроші, а й змушена витрачати накопичене у мирний час.

Понад половину українців не мають можливості відкладати гроші "на чорний день". А майже кожен п'ятий – змушений витрачати свої заощадження.

Про це йдеться в опитуванні Rakuten Viber Україна.

Анонімне опитування, в якому взяли участь майже 33 тисячі українців, показало шокувальні результати: 54% українців не можуть робити заощадження. З них 16% втратили таку можливість, 20% жили "від зарплати до зарплати" і до війни, а фінансовий стан 18% настільки погіршився, що їм доводиться витрачати попередні заощадження.

Серед тих респондентів, кому вдається заощаджувати, лише 12% відкладають гроші з кожної зарплати, ще 31% українців роблять це несистемно.

Більшість українців не мають можливості робити заощадження / Фото: скриншот з відео

В українців також запитали, де вони зберігають свої заощадження. Більшість респондентів повідомили, що віддають перевагу зберіганню готівки вдома.

Загалом картина способів заощадження виявилася такою:

готівка вдома – 53%;

рахунок у банку – 10%;

депозит під відсоток у банку – 5%;

криптовалюта – 2%;

облігації чи інші цінні папери – 1%;

цінні метали – 1%;

нерухомість – 1%;

всього потроху – 13%;

інше – 12%.

Нагадаємо, експерт порадив зберігати заощадження в тій валюті, в якій ви розраховуєтеся та сплачуєте комунальні послуги. На думку Андрія Длігача, боятися різкого коливання валютного курсу українцям точно не варто.

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