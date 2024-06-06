Визначилися фіналістки Roland Garros-2024: хто розіграє титул

Стали відомі обидві фіналістки жіночого одиночного турніру Roland Garros-2024.

У вирішальному матчі турніру Grand Slam зіграють перша ракетка світу полька Іга Швьонтек та італійка Жасмін Паоліні.

Швьонтек у півфіналі перемогла третю ракетку світу американку Корі Гауфф – 6:2, 6:4. Паоліні в 1/2 фіналу обіграла "нейтральну" росіянку Мірру Андрєєву – 6:3, 6:1.

Фінальний матч між Швьонтек і Паоліні відбудеться в суботу, 8 червня.

Зазначимо, що Швьонтек – триразова чемпіонка Roland Garros-2024. Вона вигравала цей турнір у 2020, 2022 та 2023 роках.

Своєю чергою, Паоліні уперше в кар'єрі зіграє у фіналі турніру рівня Grand Slam.

Нагааємо, жодна з українських тенісисток не зуміла дістатися чвертьфіналу одиночного розряду Roland Garros-2024. Найкращий результат серед українок показала Еліна Світоліна, яка вибула в 1/8 фіналу.

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