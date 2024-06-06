Определились финалистки Roland Garros-2024: кто разыграет титул

Стали известны обе финалистки женского одиночного турнира Roland Garros-2024.

В решающем матче турнира Grand Slam сыграют первая ракетка мира полька Ига Швентек и итальянка Жасмин Паолини.

Швентек в полуфинале победила третью ракетку мира американку Кори Гауфф – 6:2, 6:4. Паолини в 1/2 финала обыграла "нейтральную" россиянку Мирру Андрееву – 6:3, 6:1.

Финальный матч между Швентек и Паолини состоится в субботу, 8 июня.

Отметим, что Швентек – трехкратная чемпионка Roland Garros-2024. Она выигрывала этот турнир в 2020, 2022 и 2023 годах.

В свою очередь, Паолини впервые в карьере сыграет в финале турнира уровня Grand Slam.

Напомним, ни одна из украинских теннисисток не сумела добраться до четвертьфинала одиночного разряда Roland Garros-2024. Лучший результат среди украинок показала Элина Свитолина, которая выбыла в 1/8 финала.

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