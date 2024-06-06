ООН у роковини підриву Каховської ГЕС відзначає день російської мови

День російської мови встановлений ЮНЕСКО у 2010 році.

У річницю підриву росіянами Каховської ГЕС 6 червня, в Організації об'єднаних націй (ООН) відзначають "день російської мови".

Відповідний допис з'явився на сторінці Організації у соцмережі Х (Twitter).

"Російська мова є однією з шести офіційних мов ООН. Щорічно 6 червня ООН відзначає День російської мови", – йдеться у дописі.

"Метою проведених днів мов ООН є підвищення поінформованості про історію, культуру та розвиток кожної з шести офіційних мов ООН серед співробітників Організації", – додали на сайті ООН.

Коли у коментарях стали зауважувати, що на сторінці ООН немає жодної згадки про підрив Каховської ГЕС, в Організації зробили репост поста зі сторінки ООН в України про цю катастрофу.

A year ago, the #Kakhovka Dam destruction unleashed a devastating flooding, submerging 620 km² of Ukrainian territory - in one of the most significant incidents of damage to civilian infrastructure since the start of Russia's invasion.



The @UN quickly supported those affected. pic.twitter.com/mA7HukixbW — UN Ukraine (@UN_Ukraine) June 6, 2024

День російської мови встановлений ЮНЕСКО у 2010 році і присвячений російській мові як одній із шести офіційних мов організації. Таку дату обрали, оскільки 6 червня народився російський поет Олександр Пушкін.

Екскомандир "Азову", заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін відреагував на таку позицію ООН. Він назвав всю активність ООН "суцільним соромом".

"Небажання розслідувати теракт в Оленівці, ігнорування фактів викрадення українських дітей росіянами, а замість адекватної реакції на підрив Каховського водосховища - за рік після трагедії вони вітають з "днем російської мови". Всі ці "великі" структури абсолютно неспроможні реагувати на виклики нового часу", – вважає військовий.

Нагадаємо, 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.

За підрахунками України та ООН, руйнування дамби Каховської ГЕС завдало Україні збитків на майже $14 мільярдів. В зоні підтоплення опинились 80 населених пунктів Херсонщини.

За офіційними даними, внаслідок катастрофи загинуло 32 людини, однак невідомо, скільки людей загинуло на окупованому лівобережжі Херсонщини.

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