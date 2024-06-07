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Загарбники атакують Україну ударними безпілотниками: мапа тривог

Загарбники атакують Україну ударними безпілотниками: мапа тривог

Shahed / Фото: dymka.com.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Російські загарбники в ніч проти 7 червня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу "Шахед".

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

У повідомленні вказується, що наразі вроді БпЛА прямують з Кіровоградщини в сторону Вінниччини.

Крім того, інші ворожі БпЛА рухаються наступними курсами:

  • БпЛА на межі Дніпропетровської та Миколаївської областей, курс західний;
  • БпЛА у центрі Херсонщини, вектор руху на північний захід;
  • БпЛА у центрі Миколаївщини, курс північно-західний;
  • БпЛА на півдні Миколаївської області, курс північно-західний;
  • БпЛА в акваторії Чорного моря, рухається у напрямку Миколаївщини.
Мапа тривог / © alerts.in.ua
Мапа тривог / Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині російський дрон влучив у рейсовий автобус.

Крім того, ми раніше інформували, що вночі у Хмельницькій області сталися вибухи.

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