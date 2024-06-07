Загарбники атакують Україну ударними безпілотниками: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 7 червня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу "Шахед".
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
У повідомленні вказується, що наразі вроді БпЛА прямують з Кіровоградщини в сторону Вінниччини.
Крім того, інші ворожі БпЛА рухаються наступними курсами:
- БпЛА на межі Дніпропетровської та Миколаївської областей, курс західний;
- БпЛА у центрі Херсонщини, вектор руху на північний захід;
- БпЛА у центрі Миколаївщини, курс північно-західний;
- БпЛА на півдні Миколаївської області, курс північно-західний;
- БпЛА в акваторії Чорного моря, рухається у напрямку Миколаївщини.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині російський дрон влучив у рейсовий автобус.
Крім того, ми раніше інформували, що вночі у Хмельницькій області сталися вибухи.
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