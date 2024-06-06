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На Дніпропетровщині російський дрон влучив у рейсовий автобус: що відомо

На Дніпропетровщині російський дрон влучив у рейсовий автобус: що відомо

Ворожий БпЛА поцілив у рейсовий автобус. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Є потерпілі.

Російські окупаційні війська атакували безпілотниками Нікополь у Дніпропетровській області. Ворожий БпЛА поцілив у рейсовий автобус. Виникла пожежа. 

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Внаслідок атаки дрона постраждали пасажири, що перебували  всередині, - це чоловіки 52, 65 і 73 років, а також 38-річна жінка. 

Крім того, через удари окупантів у місті пошкоджені інфраструктурний об'єкт, дев'ятиповерхівка, три приватні будинки, господарська споруда, знищений гараж. Також пошкоджено газогони та лінії електропередавання.

Вночі Нікополь атакували безпілотники. / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Вночі Нікополь атакували безпілотники. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

За словами Лисака, на Нікопольщині було гучно через удари російської артилерії і дронів-камікадзе. Окрім Нікополя, під удар загарбників потрапили Марганецька та Червоногригорівська громади. 

Як повідомлялося, вночі в Запоріжжі пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про загрозу ударних безпілотників у регіоні.

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