На Дніпропетровщині російський дрон влучив у рейсовий автобус: що відомо

Є потерпілі.
Російські окупаційні війська атакували безпілотниками Нікополь у Дніпропетровській області. Ворожий БпЛА поцілив у рейсовий автобус. Виникла пожежа.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Внаслідок атаки дрона постраждали пасажири, що перебували всередині, - це чоловіки 52, 65 і 73 років, а також 38-річна жінка.
Крім того, через удари окупантів у місті пошкоджені інфраструктурний об'єкт, дев'ятиповерхівка, три приватні будинки, господарська споруда, знищений гараж. Також пошкоджено газогони та лінії електропередавання.
За словами Лисака, на Нікопольщині було гучно через удари російської артилерії і дронів-камікадзе. Окрім Нікополя, під удар загарбників потрапили Марганецька та Червоногригорівська громади.
Як повідомлялося, вночі в Запоріжжі пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про загрозу ударних безпілотників у регіоні.