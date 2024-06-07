В Одессе раздался взрыв — мэр

В Одессе в ночь на 7 июня прогремели взрывы.

Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

В настоящее время город находится под атакой вражеских ударных беспилотников.

"В городе слышны взрывы. Будьте в безопасных местах", — написал он.

Кроме того, мэр призвал находиться в безопасных местах.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне вывели в Черное море 3 надводных ракетоносителя, снаряженных до 24 ракет "Калибр".

Кроме того, мы ранее информировали, что глава Одесской ОВА Кипер рассказал, как чудом не попал под ракетный удар.

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