РФ вывела в море ракетоносители и подняла бомбардировщики Ту-95: что известно об угрозе

Если вылет Ту-95 боевой, ракеты войдут в воздушное пространство Украины в 03:30-04:30.
В России с авиабазы "Оленья" взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС.
Воздушные силы подтвердили взлет четырех самолетов Ту-95.
Как пишут мониторинговые каналы, в случае боевого вылета вхождение в Саратовскую область и Каспий-Волгодонский регион ожидается расчетно с 02:30 по 03:30.
Соответственно, запуск ракет Х-101 и их возможное вхождение в воздушное пространство Украины вероятно начиная с 03:30 по 04:30.
Кроме того, по информации Сил обороны Юга Украины, россияне вывели в Черное море 3 надводных ракетоносителя, снаряженных до 24 ракет "Калибр".
"Уровень опасности очень высок. Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог. Оперативно переходите в укрытие, не пренебрегайте собственной безопасностью", – пишут в Силах обороны Юга.
Напомним, что россияне обстреляли поселок Северный Бахмутский район. В результате атаки один человек погиб, еще четверо получили ранения.
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