РФ вывела в море ракетоносители и подняла бомбардировщики Ту-95: что известно об угрозе

Если вылет Ту-95 боевой, ракеты войдут в воздушное пространство Украины в 03:30-04:30.

В России с авиабазы "Оленья" взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Воздушные силы подтвердили взлет четырех самолетов Ту-95.

Как пишут мониторинговые каналы, в случае боевого вылета вхождение в Саратовскую область и Каспий-Волгодонский регион ожидается расчетно с 02:30 по 03:30.

Соответственно, запуск ракет Х-101 и их возможное вхождение в воздушное пространство Украины вероятно начиная с 03:30 по 04:30.

Кроме того, по информации Сил обороны Юга Украины, россияне вывели в Черное море 3 надводных ракетоносителя, снаряженных до 24 ракет "Калибр".

"Уровень опасности очень высок. Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог. Оперативно переходите в укрытие, не пренебрегайте собственной безопасностью", – пишут в Силах обороны Юга.

Напомним, что россияне обстреляли поселок Северный Бахмутский район. В результате атаки один человек погиб, еще четверо получили ранения.

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