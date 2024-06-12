У Кривому Розі пролунали вибухи

У середу, 12 червня. у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи. О 15:44 в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Про вибухи повідомили Телеграм-канали і місцеві медіа.

"У Кривому Розі чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні медіа.

Зауважимо, що ПС оголосили про повітряну тривогу у низці областей через загроза застосування балістичного озброєння з Криму. Згодом військові попередили про швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу.