Щоб діти виросли самостійними, ніколи не робіть за них цих 5 речей

Так, батьки завжди намагаються вберегти свою малечу від різних життєвих негараздів і дати їм усе найкраще. Та іноді в такому прагненні захистити свого малюка, навпаки, роблять тільки гірше. Адже дитину треба готувати до дорослого самостійного життя, створюючи всі умови для її правильного розвитку. Щоб вона могла швидко адаптуватися і не мати проблем у майбутньому. Психологи надали кілька рекомендацій стосовно того, що не можна робити за дітей, щоб не нашкодити їм.

Що не можна робити за своїх дітей: поради психологів

Говорити замість дитини. Коли мама щось відповідає за маленьку дитину, яка тільки навчилася вимовляти деякі слова, це нормально. Та коли дитина вже підросла, а звичка у батьків залишилася, і вони намагаються при нагоді щось говорити за неї, то тут вже варто зупинитися. Оскільки через це у дитини формується комплекс меншовартості, вона може в дорослому житті бути безініціативною, бо боятиметься сказати чи зробити щось не те.

Коли мама щось відповідає за маленьку дитину, яка тільки навчилася вимовляти деякі слова, це нормально. Та коли дитина вже підросла, а звичка у батьків залишилася, і вони намагаються при нагоді щось говорити за неї, то тут вже варто зупинитися. Оскільки через це у дитини формується комплекс меншовартості, вона може в дорослому житті бути безініціативною, бо боятиметься сказати чи зробити щось не те. Вибирати друзів. Якщо дитині вказувати на те, з ким їй дружити, а з ким – ні, то в дорослому житті вона не відрізнятиме своїх людей, з якими почуватиметься комфортно. Завжди налагоджуватиме стосунки з позиції правильності, що призводитиме до постійних розчарувань як з друзями, так і з коханими людьми.

Якщо дитині вказувати на те, з ким їй дружити, а з ким – ні, то в дорослому житті вона не відрізнятиме своїх людей, з якими почуватиметься комфортно. Завжди налагоджуватиме стосунки з позиції правильності, що призводитиме до постійних розчарувань як з друзями, так і з коханими людьми. Хотіти за дитину. Це найчастіша помилка, якої припускаються батьки. Оскільки вони свої бажання намагаються реалізувати через свою малечу. Тоді, увійшовши у доросле життя, така людина абсолютно не чує себе, не розуміє своїх справжніх потреб і бажань. Вона втрачає зв’язок зі своїми цінностями, припускається фатальних помилок, які можуть зруйнувати її життя.

Це найчастіша помилка, якої припускаються батьки. Оскільки вони свої бажання намагаються реалізувати через свою малечу. Тоді, увійшовши у доросле життя, така людина абсолютно не чує себе, не розуміє своїх справжніх потреб і бажань. Вона втрачає зв’язок зі своїми цінностями, припускається фатальних помилок, які можуть зруйнувати її життя. Не вчити дитину бути самостійною. Дитина у три рочки вже повинна вміти самостійно їсти, зняти одяг, прибрати за собою іграшки тощо. Тим паче, дітки такого віку активно імітують дії дорослих, тому їм хочеться робити все, що роблять батьки. Та деякі батьки забороняють їм це робити, чим створюють для своєї дитини купу майбутніх проблем. У дорослому віці така людина вважатиме, що за неї повинні все робити інші, через що виникатимуть конфлікти та непорозуміння з іншими людьми.

Дитина у три рочки вже повинна вміти самостійно їсти, зняти одяг, прибрати за собою іграшки тощо. Тим паче, дітки такого віку активно імітують дії дорослих, тому їм хочеться робити все, що роблять батьки. Та деякі батьки забороняють їм це робити, чим створюють для своєї дитини купу майбутніх проблем. У дорослому віці така людина вважатиме, що за неї повинні все робити інші, через що виникатимуть конфлікти та непорозуміння з іншими людьми. Не давати розпоряджатися своїми фінансами. Психологи та бізнес-тренери говорять, що дитина повинна мати кишенькові гроші вже із 6 років. Але деякі батьки переконані, що навіть не всім підліткам треба давати розпоряджатися грошима, які їм дарують чи дають. Вони можуть влаштовувати справжній допит, рахувати гроші своїх дітей чи лазити по кишенях. Тоді, увійшовши в доросле життя, такі люди мають проблеми із грошима. Вони не вміють планувати свій бюджет, мають купу боргів та кредитів, які не можуть повернути.

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