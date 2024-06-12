Мода влітку — як додати у свій гардероб літні тренди?

На календарі — літо, а це означає, що настав час оновити гардероб за допомогою нових текстур, яскравих відтінків і цікавих деталей. Готові налаштувати свій стиль на літо і наповнити його актуальними трендами? Тоді вперед!

Денім повертається!

Перше, про що варто сказати — це джинсова тканина: вона повернулася в моду! Йдеться не лише про штани та шорти, які завжди актуальні. На піку популярності також джинсові сукні, спідниці, куртки, костюми та навіть взуття. Наприклад, бренд Guess представив цікаві моделі кросівок з джинсовим візерунком.

Спідниця-олівець знову в моді!

Спідниця-олівець знову в центрі уваги. Це можуть бути як класичні варіанти для офісу, так і несподівані поєднання. Цікавий і свіжий вигляд має поєднання такої спідниці з:

елегантним топом на тонких бретельках, особливо якщо доповнити образ шийною хустинкою;

спортивним худі на застібці;

креп-топом;

шкіряною курткою з туфлями-човниками та маленькою сумочкою.

Якщо ж вам потрібна класика, додайте в образ акцентний жакет або однотонний піджак.

Трохи прозорості

Ще один тренд цього літа — прозорість. Тюль, сітка, шифон, мереживна в’язка — дизайнери по-новому обіграли матеріали, які дають змогу передати легкість і витонченість, підкреслити жіночність та елегантність. Тому вони пропонують носити прозорі спідниці, блузки та сукні.

Безумовно, такий одяг має прекрасний вигляд на подіумі. Та як бути в реальному житті? Стилісти врахували цей аспект і запропонували різні варіанти. Наприклад, поєднувати прозору спідницю з довгими сорочками, кардиганами або светрами. А ще таку спідницю можна одягнути на іншу спідницю зі щільної тканини. Головне, щоб це мало красивий та елегантний вигляд.

Кросівки — важливий елемент повсякденного образу

Ще один ключовий тренд — це кросівки жіночі у вінтажному стилі. Популярними є не лише шкіряні моделі, а й взуття з синтетичної шкіри та переробленого пластику.

Важливою вимогою тут є якість. Кросівки повинні бути добре прошитими, зручними, якісно амортизувати та провітрюватися. Щоб не помилитися з вибором, купуйте продукцію відомих брендів, які створюють кросівки для повсякденного носіння — Adidas, Puma, Reebok, Boss, Solomon та інших.

Які шорти краще носити цього літа?

У цьому сезоні дизайнери пропонують не просто шорти, а дуже короткі шорти (модель Daisy Duke). Популярним є як обтислий, так і просторіший крій. Цікавий вигляд мають двошарові моделі та моделі з розрізами на стегнах з обох боків, які дозволяють рухатися максимально вільно.

Але не засмучуйтеся, якщо вам не пасують мінішорти! Цей сезон має безліч інших цікавих моделей, які подарують вам справжнє задоволення.

Зверніть увагу на бермуди, які нівелюють розрив між повсякденним і напівформальним одягом. Влітку ви можете дозволити собі одягнути шорти з відтінком польових квітів, ніжної природи, східних спецій. Натомість ввечері, коли може стати прохолодно, чудовий вигляд матимуть багатошарові образи. Наприклад, витримане в одному тоні поєднання шортів з джемпером чи жакетом без рукавів.

Якою б не була ваша ідея для оновлення образу, не бійтеся експериментувати, і у вас все вийде!