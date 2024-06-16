Зеленський анонсував другий саміт миру: коли відбудеться

За словами Зеленського, вже є країни, які готові його прийняти, переговори з ними розпочато.

Президент Володимир Зеленський заявив, що сподівається на якнайшвидше проведення Другого саміту миру.

Про це він сказав за підсумками Глобального саміту миру у Швейцарії.

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За словами глави держави, перший і другий саміти миру повинні об'єднати спільну роботу України і союзників щодо деталей миру. За його словами, підготовка займе місяці, а не роки.

"У стані війни ми не маємо часу на довготривалу роботу. Рух до миру означає діяти швидко. Підготовка займе місяці, не роки, тому коли план миру буде готовий і кожен крок буде пропрацьований, відкриється шлях до проведення другого саміту миру, а отже до завершення цієї війни, до справедливого і тривалого миру", – каже Зеленський.

Президент зазначив, що вже є країни, які бажають прийняти другий саміт.

"Ми розпочали переговори з ними. Я впевнений, що вибір матиме справді глобальне значення", – додав він.

Нагадаємо, 15 червня у Швейцарії розпочався Всесвітній саміт миру, на якому присутні представники близько ста країн.

Про головні заяви першого дня Саміту миру читайте на ТСН.ua.

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