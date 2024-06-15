У Туреччині шкодують, що Росію не запросили на Саміт миру

У Туреччині вважають, що присутність Росії могла б піти "на користь".

Присутність Росії на Саміті миру у Швейцарії зробила б захід "більш орієнтованим на результат".

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фіда, пише "Європейська правда".

Фідан наголосив, що учасники саміту у Швейцарії знають про "формулу миру" України, водночас він згадав про ультиматум громадянина Росії Путіна для "мирних переговорів".

"Незалежно від запропонованих змісту й умов, це важливі кроки й проблиск надії, з якого можна почати. Проте кожна сторона вважає дії іншої продовженням ширшого військового зусилля", – констатував він.

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Очільник турецького МЗС вважає, що в разі присутності Росії "цей саміт міг би бути більш орієнтованим на результат".

"Ми вважаємо, що є все більша потреба в комплексній та інклюзивній стратегії, яка застосовує дипломатію та переговори для забезпечення виконання вже вжити заходів", – сказав Фідан.

Саміт миру у Швейцарії - що відомо

Президент України Володимир Зеленський відкрив Саміт миру у Швейцарії.

В адміністрації російського диктатора Володимира Путіна назвали перший саміт миру, що сьогодні стартував у Швейцарії, неконструктивним заходом.

Водночас Зеленський зазначив, що агресора сповістять про результати саміту.

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