Зеленський різко висловився щодо Росії на саміті миру

Країна-агресор не зацікавлена в досягненні миру. Саме тому Росію не запросили до Швейцарії, де сьогодні, 15 червня, стартував перший саміт миру.

Про це заявив президент України Володимира Зеленського під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру.

"Зараз тут немає Росії. Чому? Бо, якби Росія була зацікавлена в мирі, не було б війни", – сказав Зеленський.

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Він зазначив, що світ спільним рішенням повинен визначити, яким має бути справедливий мир та як його досягти на основі статуту ООН.

"Потім, коли план дій буде на столі, погоджений всіма та прозорий для народів, тоді його буде прокомуніковано представникам Росії. Щоб на другому саміті миру ми могли зафіксувати реальне завершення війни", – наголосив президент України.

Нагадаємо, у суботу, 15 червня, стартував Глобальний саміт миру, ініційований Україною. У заході, що проходить у Швейцарії, бере участь 92 країни та 8 міжнародних організацій.

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