Іспанія – Хорватія: онлайн-трансляція матчу Євро-2024

Текстовий репортаж поєдинку першого туру групи В чемпіонату Європи з футболу.

У суботу, 15 червня, відбудеться матч першого туру групи В фінальної частини Євро-2024 між збірними Іспанії та Хорватії.

Команди зійдуться на Олімпійському стадіоні у Берліні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

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В іншому матчі стартового туру квартету В зіграють Італія та Албанія (15 червня, початок – о 22:00 за київським часом).

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія – Хорватія.