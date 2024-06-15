Саміт миру у Швейцарії: чи допоможе він Україні

Саміт миру, який відбудеться цими вихідними в швейцарському Бюргенштоці, ще до свого старту викликав суперечливі очікування в Україні та за її межами.

Про це пише Politico.

Утім, ініціатор саміту, президент Володимир Зеленський, заявляє, що саме його проведення вже можна назвати перемогою України. Організатори – представники швейцарської влади – кажуть, що цей захід навряд чи можна назвати початком мирного процесу. Проте він цілком тягне на перший крок до цього.

Аналітики вертають увагу на те, як поступово знижувалась амбітність Заходу.

"Спочатку Україна планувала провести цю подію у 500-й день повномасштабного вторгнення росіян за присутності переважної більшості країн світу, а обговорювати мали всі 10 пунктів українського мирного плану, який включає звільнення Росією всіх окупованих територій України та виплату репарацій. Потім строки проведення саміту зсувались ― його проведуть у 843 і 844-й дні повномасштабного вторгнення. Становище України на фронті відчутно погіршилось, а рішучості в західних партнерів поменшало, Китай взагалі відмовився від участі в саміті, а США знизили рівень представництва. І зрештою у Швейцарії обговорять лише три найменш суперечливі пункти мирного плану Києва ― продовольчу і радіаційну безпеку та повернення викрадених Росією дітей. Утім, за поточних умов це цілком резонно для України", - зазначають журналісти.

Бі-бі-сі своєю чергою пише, що довгоочікуваний мирний саміт проходитиме в абсолютно інших геополітичних та суто воєнних реаліях, ніж на початку прогнозували його ініціатори. І, відповідно, він навряд чи призведе до очікуваних ними на старті процесу результатів.

Дискусії на саміті миру триватимуть два дні і очікується, що закінчаться вони ухваленням підсумкового комюніке, яке стосуватиметься трьох пунктів "української формули миру": про продовольчу безпеку, радіаційну та ядерну безпеку, а також гуманітарні питання – звільнення усіх полонених та депортованих, зокрема українських дітей.

Співрозмовники видання кажуть, що рішення саміту доведуть до Росії за допомогою країн-посередників, які будуть провадити "медіацію між Росією та Україною" за схемою, яка в минулому виявилася успішною під час переговорів по створенню "зернового коридору".

Нагадаємо:

У швейцарському Бюргенштоку 15-16 червня відбудеться Саміт миру, на якому обговорюватимуть три пункти формули миру – ядерну безпеку, продовольчу безпеку і звільнення військовополонених та українських дітей, яких викрала Росія. Як зазначали в Офісі президента України, Київ наполягав, щоб Росії на першому саміті не було.

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