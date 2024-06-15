У Швейцарії стартував перший саміт миру: у Путіна прокоментували

У Кремлі кажуть, мовляв, не мають що сказати учасникам заходу.
В адміністрації російського диктатора Володимира Путіна назвали перший саміт миру, що сьогодні стартував у Швейцарії, неконструктивним заходом.
Про це речник Кремля Дмитро Пєсков заявив у коментарі росЗМІ.
Мовляв, у Москві сподіваються, що "наступного разу ситуацію в Україні будуть обговорювати на конструктивнішому заході, ніж Швейцарський саміт".
"Кремлю нема чого передати учасникам швейцарського саміту по Україні", - заявив Пєсков.
Прессекретар "фюрера" також вважає "неконструктивною" реакцію заходу на "мирну пропозицію" Путіна.
Нагадаємо, 15 червня стартував перший саміт миру у Швейцарії. Основна мета - застовбити за Україною в світі єдиний справедливий (під цим мається на увазі повне виведення російських військ з нашої території, репарації, спеціальний міжнародний трибунал тощо) шлях закінчення війни.
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