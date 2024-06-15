"День спільного успіху для всього світу": Зеленський про саміт миру у Швейцарії

У Щвейцарії стартував Саміт миру.

Президент України Володимир Зеленський назвав проведення першого Саміту миру "днем спільного успіху" для всьго світу.

Про це Зеленський сказав у промові під час саміту.

Він наголосив, що спільними зусиллями світова спільнота змогла "дати шанс дипломатії".

"І показати: світ – сильніший від держави-агресорки Росії", - сказав Зеленський.

За його словами, участь у заході беруть 101 делегація від різних країн та міжнародних організацій. Ще частина держав та лідерів "проявили інтерес до нашого Саміту та відреагували на миротворчий імпульс Формули миру.

"І навіть якщо їх сьогодні тут на першому Саміті немає, нам вдалося повернути світу ідею, що колективні зусилля здатні зупинити війну та встановити справедливий мир. Ця ідея точно спрацює – бо світ має силу", – наголосив президент.

Дивіться на ютуб-каналі ТСН: Саміт миру стартував: заяви президентів України та Швейцарії

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вже прибув на Саміт миру в Бюргенштоці.

Читайте також: