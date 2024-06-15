РФ обстріляла касетними боєприпасами село на Донеччині: є загиблі (фото)

У суботу, 15 червня, російська армія обстріляла село Улакли Великоновосілківської громади на Донеччині. Загинуло троє людей та п'ятеро отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Село зазнало удару касетними боєприпасами зі "Смерчів" сьогодні близько 9-ї ранку. Загинули дві жінки 39 і 32 років, а також чоловік 30 років. Поранення різного ступеню дістали п’ятеро людей", - повідомив голова ОВА.

Окрім того, внаслідок удару пошкоджені дві адмінбудівлі, приватний будинок, крамницю і вісім автомобілів.

Тим часом у прокуратурі Донецької області зауважили, що влучання відбулись по території приватного сектору. Зазначається, що травмовані місцеві мешканці під час атаки перебували біля місцевого магазину. Чоловіків віком від 27 до 63 років шпиталізовано до медзакладу.

Наслідки удар РФ

Фото: Прокуратура міста Києва

Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: Вадим Філашкін.

Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: Вадим Філашкін.

Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: Вадим Філашкін.

Як повідомлялося, 15 червня у Полтавській області сталися вибухи. У Повітряних силах попереджали про рух ракет у напрямку Миргорода

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