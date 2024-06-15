Армія РФ відступила на двох напрямках на Донбасі - DeepState

Втім, окупанти мають і просування на сході.

Російські окупанти відступили на двох напрямках на Донбасі - у межах Луганської та Донецької областей.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

Згідно з даними, росіяни відступили у Серебрянському лісництві, що на Луганщині, а також у Кліщіївці, що поблизу Часового Яру в Донецькій області.

ЗСУ відкинули росіян біля Кліщіївки. Фото: DeepState.

Втім армія РФ також просунулася біля Калинівки, Новопокровського та Яснобродівки, додали в DeepState.

Окупанти мають просування на Донеччині. Карта DeepState.

Нагадаємо, журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що окупанти потрапили в оточення у Вовчанську на Харківщині. Також, за даними російських ЗМІ, росіяни вже два дні марно намагаються розблокувати своїх військових на на Агрегатному заводі.

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