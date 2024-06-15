Російські війська тиснуть і просуваються на Донбасі: ISW про успіхи окупантів

Російські окупанти просуваються поблизу Авдіївки в Донецькій області. Загарбники проводять механізовані штурми на цій ділянці фронту.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри за 14 червня показують, що окупанти нещодавно просунулися на південний схід від Новоселівки Першої. Також з іншої геолокації видно, що російські війська нещодавно трохи просунулися на північний схід від Сокіла.

Тим часом в українському Генштабі повідомили, що протягом 13-14 червня армія РФ вела інтенсивні штурми на Покровському (Авдіївському) напрямку.

Ситуація під Авдіївкою. Карта ISW.

Крім того, на геолокаційних кадрах за 14 червня видно, що російські сили нещодавно захопили Георгіївку та просунулися в межах східної Максимільянівки (на захід від Донецька) під час механізованого штурму зменшеного батальйону. Також армія ворога нещодавно незначно просунулася в центрі Красногорівки, а також на північний захід від Солодкого.

Тим часом російські мілблогери широко стверджували, що підрозділи російських 5-ї та 110-ї мотострілецьких бригад просуваються в межах Красногорівки, а інші невизначені російські підрозділи - в межах Георгіївки (на захід від Мар’їнки та Донецька) та на околиці Максимілянівки (далі на захід від м. Донецьк).

Донеччина. Карта ISW

Російські війська також продовжували наступати на південний захід від Донецька поблизу Парасковіївки, Костянтинівки та Водяного 13 і 14 червня, наголошують в ISW.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни зауважують, що наступ росіян на Харківщині триває. Втім, підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не зафіксовано.

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