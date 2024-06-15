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Російські війська тиснуть і просуваються на Донбасі: ISW про успіхи окупантів

Російські війська тиснуть і просуваються на Донбасі: ISW про успіхи окупантів

Російський танк. / Фото: Associated Press

Окупанти ведуть штурми на Донеччині.

Російські окупанти просуваються поблизу Авдіївки в Донецькій області. Загарбники проводять механізовані штурми на цій ділянці фронту. 

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри за 14 червня показують, що окупанти нещодавно просунулися на південний схід від Новоселівки Першої. Також з іншої геолокації видно, що російські війська нещодавно трохи просунулися на північний схід від Сокіла.

Тим часом в українському Генштабі повідомили, що протягом 13-14 червня армія РФ вела інтенсивні штурми на Покровському (Авдіївському) напрямку.

Ситуація під Авдіївкою. Карта ISW. / ©
Ситуація під Авдіївкою. Карта ISW.

Крім того, на геолокаційних кадрах за 14 червня видно, що російські сили нещодавно захопили Георгіївку та просунулися в межах східної Максимільянівки (на захід від Донецька) під час механізованого штурму зменшеного батальйону. Також армія ворога нещодавно незначно просунулася в центрі Красногорівки, а також на північний захід від Солодкого.

Тим часом російські мілблогери широко стверджували, що підрозділи російських 5-ї та 110-ї мотострілецьких бригад просуваються в межах Красногорівки, а інші невизначені російські підрозділи - в межах Георгіївки (на захід від Мар’їнки та Донецька) та на околиці Максимілянівки (далі на захід від м. Донецьк).

Донеччина. Карта ISW / ©
Донеччина. Карта ISW

Російські війська також продовжували наступати на південний захід від Донецька поблизу Парасковіївки, Костянтинівки та Водяного 13 і 14 червня, наголошують в ISW.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни зауважують, що наступ росіян на Харківщині триває. Втім, підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не зафіксовано.

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