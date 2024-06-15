Наступ росіян на Харківщині: в ISW розповіли про зміни на фронті 

Російські окупанти 14 червня продовжили наступальні дії на півночі Харківської області, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не зафіксовано.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Російські джерела стверджували, що війська РФ нібито просунулися до 100 метрів у невизначеній частині Вовчанська, хоча в ISW не спостерігали візуального підтвердження.

Бої тривали під Липцями біля Глибокого, в межах Вовчанська, зокрема біля Агрегатного заводу, та біля Тихого 13 і 14 червня.

Російський диктатор Володимир Путін повторив свою тезу, що він розглядає наступальні операції РФ у Харківській області як частину зусиль зі створення "буферної зони" нібито для захисту російських прикордонних районів від українських ударів.

Водночас керівник Кремля визнав, що російська армія не відтіснила українські сили достатньо далеко від міжнародного кордону для запобігання далеких ударів по території Росії.

Речник угруповання військ "Хортиця" ЗСУ підполковник Назар Волошин 14 червня заявив, що від 10 травня до 10 червня у Харківській області окупанти зазнали втрат близько 4 тисячі убитими та пораненими.

Нагадаємо, що російський наступ на півночі Харківської області, який розпочався у травні, фактично зупинився. Збройні сили України відновили втрачені позиції на півночі Харківської області. Зокрема, бійці контратакували в районі Глибокого.

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